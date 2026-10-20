Trump minimalizează atacurile Rusiei asupra Ucrainei: „Nu prea au făcut mare lucru”. Ce a spus despre Zelenski
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a provocat noi controverse după ce a afirmat că Rusia nu a făcut prea multe în războiul împotriva Ucrainei și a sugerat că Volodimir Zelenski ar trebui să lase pe altcineva să negocieze în numele Kievului.
Declarațiile au fost făcute luni, 19 octombrie 2026, la Washington, în timp ce atacurile rusești continuă să provoace victime și distrugeri în Ucraina.
Liderul american a confirmat, totodată, că ar accepta o întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping, însă discuțiile ar urma să se concentreze în principal pe armele nucleare.
Trump îi cere lui Zelenski să schimbe negociatorul
Donald Trump a reacționat la declarațiile președintelui ucrainean, care afirmase că liderul american se află de partea greșită a istoriei. Trump a respins criticile și a susținut că Zelenski ar fi putut obține mai devreme un acord pentru încheierea conflictului.
Președintele SUA a afirmat că Ucraina ar fi avut șansa de a obține condiții mai bune dacă liderul de la Kiev i-ar fi urmat recomandările.
Mai mult, Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să desemneze o altă persoană pentru negocierile cu Rusia, punând sub semnul întrebării strategia diplomatică a lui Zelenski.
Declarațiile amplifică tensiunile dintre Washington și Kiev, într-un moment în care Ucraina încearcă să obțină sprijin militar și garanții de securitate pentru a rezista în fața forțelor ruse.
Afirmația despre Rusia, făcută în timp ce atacurile continuă
Una dintre cele mai controversate declarații ale liderului american a vizat comportamentul Moscovei în război. Trump a susținut că Rusia s-a comportat relativ bine în raport cu Ucraina și că nu a făcut prea multe.
Afirmația contrastează cu situația de pe teren. În aceeași zi, un atac cu dronă rusească în regiunea Harkov a ucis șase persoane, printre care doi copii, iar alte 15 persoane au fost rănite, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incident.
Atacurile asupra localităților și infrastructurii ucrainene continuă, în timp ce autoritățile de la Kiev cer aliaților occidentali să mențină sprijinul militar și presiunea asupra Moscovei.
Declarațiile lui Trump au atras critici inclusiv din partea unor politicieni republicani americani, care au avertizat că o abordare prea conciliantă față de Vladimir Putin ar putea afecta securitatea Ucrainei și a aliaților occidentali.
Trump vrea o întâlnire cu Putin și Xi Jinping
Președintele american a confirmat că ar fi dispus să participe la o reuniune trilaterală cu Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping. O asemenea întâlnire ar putea avea loc în contextul summitului APEC programat în noiembrie, în China, însă organizarea ei nu a fost stabilită oficial.
Trump a explicat că principalul obiectiv al unei eventuale reuniuni ar fi discutarea armelor nucleare și a dezarmării, nu exclusiv războiul din Ucraina.
O întâlnire între cei trei lideri ar aduce la aceeași masă reprezentanții celor mai mari trei puteri nucleare, într-un moment în care securitatea internațională și controlul armamentului se află în centrul preocupărilor diplomatice.
Kremlinul a transmis că nu există încă un plan concret pentru reuniune. Reprezentanții Moscovei au apreciat eforturile americane de mediere, dar au subliniat că o soluție definitivă pentru război nu poate fi obținută fără participarea unui reprezentant al Ucrainei.
Washingtonul susține că ajutorul pentru Kiev continuă
Întrebat dacă Statele Unite mai transmit informații secrete Ucrainei, Donald Trump a răspuns afirmativ. Liderul american a susținut că Washingtonul a oferit Kievului un sprijin considerabil și a reproșat autorităților ucrainene că nu au oferit suficiente beneficii în schimb.
Trump a invocat inclusiv ajutorul militar american acordat Ucrainei de-a lungul conflictului și a respins criticile potrivit cărora administrația sa ar fi abandonat Kievul.
În același timp, relația dintre cele două state rămâne tensionată. Declarațiile președintelui american despre Zelenski și Rusia, precum și incertitudinile privind unele forme de sprijin militar, au alimentat temerile că Ucraina ar putea avea dificultăți suplimentare în apărarea teritoriului său.
Critici în Partidul Republican
Poziția exprimată de Trump a fost contestată și de politicieni din propriul partid. Senatorul republican Thom Tillis a criticat perspectiva unei reuniuni cu Putin și Xi Jinping și a avertizat asupra riscului ca liderul rus să profite de divergențele dintre Washington și Kiev.
La rândul său, congresmanul republican Don Bacon a condamnat atitudinea președintelui american față de conflict, afirmând că aceasta afectează imaginea Statelor Unite.
Reacțiile arată că războiul din Ucraina continuă să genereze dezacorduri în politica americană, inclusiv în interiorul Partidului Republican.
În perioada următoare, evoluția relației dintre Trump și Zelenski, nivelul sprijinului american pentru Kiev și eventualele negocieri cu Moscova vor conta decisiv pentru perspectivele unei soluții diplomatice.
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News