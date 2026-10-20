Trump minimalizează atacurile Rusiei asupra Ucrainei: „Nu prea au făcut mare lucru”. Ce a spus despre Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 oct. 2026, 14:29

Președintele american Donald Trump a provocat noi controverse după ce a afirmat că Rusia nu a făcut prea multe în războiul împotriva Ucrainei și a sugerat că Volodimir Zelenski ar trebui să lase pe altcineva să negocieze în numele Kievului.

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