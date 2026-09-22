Valul de frig cuprinde România. Temperaturile au coborât până la 2 grade

România trece brusc de la temperaturi de vară la o vreme specifică începutului de sezon rece.
Un val de aer polar a pătruns în țară, iar temperaturile au scăzut puternic într-un interval foarte scurt. Dacă în urmă cu doar o zi în sud se înregistrau valori de până la 30-31 de grade Celsius, în nord, centru și vest vremea s-a răcit considerabil.
Una dintre cele mai scăzute temperaturi a fost măsurată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat doar 2 grade Celsius în această dimineață. Localnicii spun că diferența față de zilele precedente este foarte mare, iar temperaturile scăzute i-au determinat deja pe unii să pornească sobele.
Și la Cluj schimbarea vremii a fost rapidă. Temperaturile au coborât, iar vântul puternic face ca cele 16 grade Celsius măsurate să fie resimțite ca aproximativ 11 grade. Cu doar o zi înainte, oamenii profitau încă de vremea caldă pentru plajă și chiar pentru baie în Someș.
Frig și ninsori la munte
Răcirea se extinde treptat în întreaga țară. Meteorologii estimează că temperaturile maxime din zilele de marți și miercuri vor ajunge, în general, la 14-21 de grade Celsius, după valorile de 30-32 de grade înregistrate recent.
La munte, schimbarea este și mai evidentă. La Bâlea Lac a fost deja semnalată ninsoare, iar în Poiana Brașov sunt așteptați primii fulgi din acest sezon rece. În zonele depresionare, temperaturile pot coborî până la valori apropiate de pragul înghețului.
Zilele de marți și miercuri vor aduce o răcire accentuată, iar primii fulgi de nea ai sezonului sunt așteptați la munte.
Temperaturile vor reveni spre 25 de grade
Schimbarea vremii nu va dura însă foarte mult. Prognoza indică o revenire a temperaturilor spre valori mai ridicate la sfârșitul săptămânii, când sunt așteptate aproximativ 25 de grade Celsius în mare parte din țară.
Medicii atrag atenția că variațiile bruște de temperatură pot fi resimțite mai puternic de persoanele cu anumite afecțiuni cronice, pentru organism fiind necesară o perioadă de adaptare la schimbarea rapidă a vremii.