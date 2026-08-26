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Volodimir Zelenski îl decorează pe Elon Musk. Ce rol are Starlink în decizia președintelui ucrainean
Elon Musk
Publicat26 aug. 2026, 15:19
Actualizat26 aug. 2026, 15:45
Președintele Volodimir Zelenski i-a acordat premiul pentru contribuția la protejarea vieții și libertății oamenilor și pentru dezvoltarea relațiilor dintre Ucraina și Statele Unite.
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