Termenul în dosarul lui Călin Georgescu, amânat pentru 19 august

Sursă: Realitatea PLUS

Procesul lui Călin Georgescu de la Judecătoria Sectorului 1 a fost amânat, următorul termen fiind stabilit pentru 19 august. Decizia vine după promovarea judecătorului de caz și pe fondul protestelor din sistemul de justiție, în contextul în care astăzi urma să înceapă judecata pe fond.

UPDATE - Instanța a decis amânarea dosarului în care este vizat Călin Georgescu, stabilind un nou termen pentru 19 august. Măsura a fost luată după ce judecătorul a fost promovat, dar și în contextul protestelor din sistemul judiciar.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Călin Georgescu a ajuns, marți dimineață, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Asta deoarece aăzi are loc unul dintre primele termene în procedura de judecare pe fond. În cadrul acestui dosar, Călin Georgescu este pus sub acuzare pentru acuzațiile de propagandă legionară.

La sosire, Georgescu nu a oferit declarații presei, însă i-a salutat pe susținătorii veniți din mai multe zone ale țării și din diaspora pentru a-l încuraja.

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