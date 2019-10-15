AJOFM Brăila organizează vineri “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți“

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila organizează, vineri, 18 octombrie 2019, ora 9.00, “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți“, ce va avea loc în incinta Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila, cu sediul în municipiul Braila, Calea Călărașilor, nr.29.

La acest eveniment sunt aşteptaţi să participe angajatori, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ precum şi alte persoane care se află în căutarea unui loc de muncă.Până la această dată au fost contactaţi în jur de 1100 angajatori, din care 20 au confimat pariciparea cu peste 300 locuri de munca vacante, în urmatoarele domenii de activitate: fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii; repararea si intretinerea navelor si barcilor; fabricarea de articole de lenjerie de corp; fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule; transporturi rutiere de marfuri; agricultura; comert; fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; fabricarea de echipamente electrice de iluminat; activități de arhitectură; activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blana.Principalele locuri de muncă sunt în următoarele meserii/ocupații: inginer mecanic; inginer nave; inginer agronom; inginer construcții civile, industriale și agricole; proiectant inginer construcții; proiectant inginer mecanic; inginer electromecanic; inginer electrician; inginer montaj; inginer mașini hidraulice și pneumatice; șef atelier; administrator baze de date; agent comercial; contabil; funcționar în centrele de informare; agent de asigurare; tehnician mentenanță; analist calitate; confecționer cablaje auto; ebitator semifabricate; montator subansamble; confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant; vopsitor industrial; sudor; lacatus construcții metalice și navale; lăcătuș montator; tubulator naval; lăcătuș întreținere și reparații; polizator; găuritor filetator; rectificator; strungar universal; frezor rabotor; strungar la mașini de alezat; strungar la mașini de prelucrat în coordonate; curățitor-sablator; electromecanic auto; mecanic auto; mecanic utilaj; lăcătuș mecanic; electrician nave; electrician întreținere și reparații; tâmplar universal; controlor calitate; confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant; șofer autocamion / mașină mare tonaj; spălătoreasă lenjerie; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului; manipulant mărfuri; ucenic (strungar mașini alezat și frezat).Până la această dată, au confirmat participarea și Centrul Militar Judetean Braila – Biroul Informare Recrutare, care vor prezenta oferta educatională a Ministerului Apărării Naționale la 11.10.2019, precum și Inspectoratul Județean de Poliție Brăila care va mediatiza oferta de şcolarizare a Poliţiei Române, pentru şcolile de agenţi de poliţie.De asemenea, în cadrul bursei vor fi distribuite materiale informative solicitanţilor de loc de muncă şi vor fi amenajate spatii în care persoanele interesate vor primi informații/sprijin din partea consilierilor agenției cu privire la completarea unui CV EUROPASS, a unei scrisori de intenție, cursurile de formare profesională ce vor fi organizate de agenție pentru șomeri, precum și alte infomații privind domeniul nostru de activitate.Pentru relaţii suplimentare persoanele interesate se vor adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, B-dul Dorobanţilor, nr.603-605 sau la tel/fax 0239/611386, fax 0239/611519, e-mail: [email protected].