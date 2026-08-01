Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică

Ilie Bolojan regretă închiderea centralelor pe cărbune, deși în primăvară se lăuda că a bătut palma cu UE pentru acest lucru. Acum suntem în stare de alertă energetică și interimarul cere redeschiderea capacităților, după ce a pasat vina către ministere și autoritățile locale. Culmea, în plină criză, cu o singură unitate la Cernavodă, unul dintre cele trei grupuri ale Complexului Energetic Oltenia a fost oprit azi-noapte.
Pe 27 martie 2026, Ilie Bolojan a decis să închidă mai multe centrale pe cărbune, prin ordonanță de urgență, pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Mai exact, Comisia Europeană le-a cerut statelor din blocul comunitar să reducă poluarea, fără să țină cont de faptul că multe țări funcționează cu ajutorul lor. Acum, însă, premierul demis a pasat vina la ministere și a invocat greaua moștenire a proiectelor proaste.
„Incapacitatea adcministrativă care ține de companiile care gestionau aceste probleme, care ține de ministere, care ține de toate autoritățile, autorități locale, autorități centrale, și așa mai departe. Aici nu e vorba de o persoană responabilă, pentru că atunci când ai patru ani de zile la dispoziție, când proiectezi capacități care nu sunt calculate la nevoile reale, când estimezi prețuri care sunt mai mici decât cele de piață, când pregătești contracte care nu sunt fezabile, vina este numai acolo”, spunea Ilie Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.
La începutul anului, minerii de la Complexul Energetic Oltenia au protestat atât pe străzile din Gorj, cât și în fața Guvernului, față de închiderea termocentralelor pe cărbune și pentru că, odată cu asta, mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă.
După zile întregi de revoltă, Ilie Bolojan a decis să le răspundă.
„În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. (...). A fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea capacităților pe bază de cărbune.”, conform unui comunicat al Guvernului.
De altfel, în plină criză energetică, cu o singură unitate la Cernavodă, unul dintre grupurile Complexului Energetic Oltenia a fost oprit. Este vorba despre cel de la Termocentrala Rovinari. Compania mai are doar două grupuri în funcțiune, unul la Rovinari și unul la Turceni.
Ilie Bolojan a declarat stare de alertă în energie la nivel național pentru toată luna august, din cauza scăderii producției de energie electrică. Totodată, premierul demis a decis și alocarea a 7 milioane de lei pentru Ministerul Transporturilor, bani destinați unor măsuri excepționale în Călărași și Constanța.