În fiecare an, la data de 3 decembrie, este marcată “Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi”, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila organizează, luni, 3 decembrie 2018, începând cu ora 1200, “Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi". Acțiunea se va desfășura la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din Bulevardul Dorobanţilor nr. 603-605.Persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, care doresc să participe la acest eveniment, se vor adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila la sediul din Bulevardul Dorobanţilor nr. 603-605 sau la tel/fax 0239/611386.

”De asemenea, rugăm angajatorii interesaţi să comunice, oferta de locuri de muncă, adaptată acestor categorii de persoane, completând formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante“, anexa nr.1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 29 noiembrie 2018, la tel/fax 0239/611386, fax 0239/611519 sau e-mail: [email protected]”, a precizat Laurenția Vasilescu, consilier superior în cadrul AJOFM Brăila.