Calculatoare destinate auto-servirii în unitățile fiscale

Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția contribuabililor, în sediile unităților fiscale teritoriale, calculatoare destinate auto-servirii pentru a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale. Prin intermediul acestor calculatoare, contribuabilii pot depune “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Potrivit normelor legale în vigoare,

Declarația unică

se depune online, până la data de 31 iulie 2019.Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, pentru a-și crea cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) și pentru a beneficia și de alte servicii electronice puse la dispoziție de ANAF. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumați direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale.Subliniem faptul că aceste calculatoare sunt destinate exclusiv accesării serviciilor electronice puse la dispoziție contribuabililor de către Agenția fiscală și Ministerul Finanțelor Publice.Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul instituției, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.Instrucțiunile privind modul de creare a contului SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fiziceDe asemenea, “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, poate fi transmisă ANAF și prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.Reprezentanții AJFP Brăila roagă contribuabilii să depună în timp util Declarația Unică, pentru a se evita suprasolicitarea sistemului informatic al ANAF în perioada termenului limită de depunere.