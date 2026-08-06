Advertising
Economie· 2 min citire
Cum se va întrerupe energia electrică la marii consumatori industriali? Bolojan: Nu vor exista compensații
Ilie Bolojan
Publicat6 aug. 2026, 15:36
Sursărealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi, modul în care va funcționa mecanismul de limitare programată a consumului de energie pentru marii consumatori industriali, în cazul în care criza energetică se va accentua în zilele următoare. Șeful Guvernului a subliniat că măsura este una de forță majoră, aplicată strict pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.
Citește și
- 14:03Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august
- 13:02În intervalul orar de seară, consumul de curent „a scăzut cu 200-300 de megawați”
- 10:57ANSVSA a negociat, la Ankara, un acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine
- 10:51Bolojan: Nivelul Dunării asigură o funcționare a centralei de la Cernavodă de patru-cinci zile dacă debitele vor scădea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News