Gașca lui Bolojan îi îndeamnă pe români să îndure canicula. Apeluri în lanț pentru reducerea consumului de energie

Propagandiștii lui Bolojan au fost activați la ordin săptămâna aceasta să dea stingerea în grup! Toată gașca progresistă aliniată la agenda Green Deal îndeamnă românii, chiar și pe cei cu probleme de sănătate, să îndure canicula, să oprească aerul condiționat, să nu mai spele și să stea în beznă la orele de vârf! De ce? Pentru că aleșii țării nu mai pot face față consumului uriaș din rețea și nu au luat nicio măsură pentru viitor, doar au scufundat patru barje care ne salvează câteva zile, conform Realitatea PLUS.
În momentul în care Ilie Bolojan a ieșit în fața românilor și le-a cerut să stingă lumina, nu a ezitat să se laude. Premierul demis a ținut să menționeze că el nici măcar nu apucă să consume curent electric pentru că ajunge prea târziu acasă. „În general, ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11. Nu mai este timp să stau cu becurile aprinse, iar aerul condiționat nu funcționează la mine”, a declarat Ilie Bolojan.
Chiar cu câteva zile înainte de apelul lui Bolojan, Lucian Mîndruță le explica românilor pe rețelele sociale cum să consume mai puțină energie electrică. „Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu este pornit. Am deschis geamul și este acceptabil”, a transmis Lucian Mîndruță.
La scurt timp, s-au activat unii dintre cei mai vocali susținători ai lui Ilie Bolojan. Întrebat dacă face economie acasă, Dragoș Pîslaru a răspuns: „Ce am făcut în această perioadă a fost să nu mai folosesc aerul condiționat. Cred că majoritatea a făcut acest lucru”. A intervenit și Moise Guran, care a susținut că până și el a oprit aerul condiționat, chiar dacă energia pe care o stocase în baterii îi oferea încă 12 ore de utilizare.
Propagandiștii lui Ilie Bolojan, apel la români să stingă lumina
„Românii par deciși să-și dea jos sistemul energetic. Este clar că bună parte din populație este cu durere-n fund de situație”, a scris Moise Guran. La apelul lui Ilie Bolojan s-a alăturat și Dragoș Pătraru. Acesta i-a criticat pe cei care refuză să facă economie la energie.
„Am văzut foarte mulți patrioți care spun că ei nu închid nimic și nu fac nicio economie. De ce? Pentru că ei sunt liberi. Toți proștii planetei... Din păcate, așa arată un stat în care educația a eșuat cu totul de foarte multă vreme”, a spus Dragoș Pătraru.
Și influencerul Marian Godină s-a lăudat pe rețelele sociale și a spus că va oferi energia stocată cu ajutorul panourilor fotovoltaice către rețeaua națională de energie. „În total, am acum 30 de kWh stocați, suficienți cât să dăm seara și în rețeaua națională, care are atât de mare nevoie”, a spus Marian Godină. Acesta a precizat că va modifica setările sistemului. „O să schimb setările astfel încât să injectez energie din baterii și pe timpul nopții”, a adăugat influencerul.