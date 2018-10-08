Locuri de muncă, pentru brăileni, în Spania! Se caută căpșunari!

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul A.J.O.F.M. Brăila, promovează oferta unui angajator din Spania de 800 locuri de muncă (dintre care 400 locuri pentru femei şi 400 de locuri pentru cupluri), pentru muncă sezonieră în agricultură pentru recoltarea căpşunilor, campania 2019 (nu se solicită experiență).Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 2019.Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv lucrate/zi, 40 de ore şi 15 min/săptămână împărţite în 6 zile, ziua de odihnă nu este neapărat duminica.Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, plătibil la două săptămâni prin transfer bancar. Contribuţiile datorate sunt: IRPF(impozit) = 2%, asigurare medicală = 113 euro/lună.Perioada de probă este de 15 zile.Cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1,6 euro/zi (plata utilităților).Angajatorul plăteşte transportul către Spania, contravaloarea acestuia urmând a fi recuperată din salariile pe care le va primi angajatul. Întoarcerea în România (la terminarea contractului) este suportată de angajator, transportul dus-întors fiind organizat de angajator printr-o firmă de transport.Selecţia va fi organizată în regiunile României: Sud şi Sud-Vest.Termen limită pentru aplicare: 15 decembrie 2018.Data și locația bursei vor fi comunicate ulterior.Persoanele cu domiciliul în județul Brăila, care doresc să aplice pentru aceste locuri de muncă, se vor adresa consilierului EURES din cadrul A.J.O.F.M. Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, b-dul Dorobanților, nr. 603-605, tel. 0239/611386, int.114.