O societate de salubrizare solicita Primariei o statie de sortare a deseurilor

Fara un SMID functional RER este obligata sa indeplineasca anumiti indicatori de performanta

Conducerea RER Ecologic a organizat o conferinta de presa in care a dorit sa prezinte punctul de vedere pentru solicitarea de crestere a pretului de colectare a deșeurilor de la agenții economici, asa cum au cerut catre Primaria Braila. Gina Agoston, Director General RER Ecologic Service a precizat ca in acest moment colectarea separata pe fractii de la gospodarii, asociatii de locatari, institutii publice si agenti economici este abia prima etapa intr-un sistem integrat de management al deseurilor.

Sistemul integrat de management al deseurilor cuprinde dupa colectare: sortarea (in statii de sortare de capacitate corespunzatoare cantitatilor reale ale UAT); balotarea materialelor reciclabile si trimiterea catre procesator; procesarea avand ca rezultat obtinerea de materie prima reciclabila și obtinerea unui nou produs finit din material reciclabil sau cu aport din material reciclabil.”

Atat timp cat sistemul descris mai sus nu include nici macar o statie de sortare functionala, atat RER Ecologic SRL precum si celelalte companii de colectare din municipiu/judet, nu pot decat sa colecteze deseurile separat si sa faca o sortare minima a acestora, manuala, dupa care sa trimita direct catre reciclatori cantitatea de deseu reciclabil pe care a reusit sa o sorteze rudimentar in lipsa unor echipamente adecvate

" a spus Gina Agoston. Directorul General RER Ecologic Service a precizat ca pana in luna octombrie 2019 societatea de salubrizare a colectat 358 tone de deseuri reciclabile din municipiul Braila, din care 35 tone PET, 20 tone folie PE, 273 tone carton, 28 tone sticla, o tona de DEEE-uri si o tona de metal. Acestea reprezinta 1.67% din totalul deseurilor colectate de RER Braila.

”Fara un SMID functional RER este obligata sa indeplineasca anumiti indicatori de performanta insa regulamentul de salubrizare impiedica societatea sa depoziteze temporar aceste deseuri colectate separat de la punctele gospodaresti (art.33 alin.11). Primaria Municipiului Braila trebuie sa indice locatia unde ar trebui sa depozitate aceste deseuri reciclabile. Gradul de valorificare al acestor deseuri reciclabile (fractie uscata) de la punctele gospodaresti este de 30%.

Costurile acestui compartiment de reciclare nu sunt sustinute de activitatea proprie; veniturile provenite din valorificarea deseurilor nu sunt suficiente. Incepand cu luna august 2018, RER Braila desfasoara aceasta activitate zilnic fara a factura catre SUPAGL vreo prestatie”

a mai spus Gina Agoston.