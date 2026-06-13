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Economie· 1 min citire
Petrișor Peiu: „Românii suportă costul greșelilor!”
Petrișor Peiu
Publicat13 iun. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net
Petrișor Peiu: „Guvernul a aruncat criza în spatele românilor!”
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