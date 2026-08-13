Radiografia consumului de energie în UE. Malta, cea mai mare creștere, Luxemburg și Belgia, la polul opus. Unde se află România

La capitolul creștere, Malta ocupă prima poziție în UE, cu un salt masiv al consumului casnic de energie de peste 65% în 2024 față de 2015. România se situează în prima jumătate a clasamentului european, înregistrând o creștere a consumului casnic de electricitate de aproximativ 15% în 2024 comparativ cu anul 2015. Țara noastră se află la un nivel similar cu Polonia, Ungaria și Slovacia.
Consumul casnic de energie electrică la nivelul Uniunii Europene a înregistrat o creștere moderată în anul 2024 comparativ cu nivelul de referință din 2015, urcând cu 3,07%, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Totuși, în spatele acestei medii comunitare se ascund diferențe uriașe între statele membre, influențate de ritmul de electrificare, măsurile de eficiență energetică și modificările climatice.
Malta, lider detasat la creșterea consumului; România, în prima jumătate a clasamentului
La polul creșterilor, Malta ocupă prima poziție în UE, cu un salt masiv al consumului casnic de energie de peste 65% în 2024 față de 2015. Aceasta este urmată de țări precum Estonia (creștere de peste 35%), Slovenia și Austria (peste 25%).
Majorarea semnificativă în aceste state reflectă atât extinderea utilizării aparatelor de aer condiționat și a pompelor de căldură, cât și adoptarea mai rapidă a vehiculelor electrice încărcate la domiciliu.
România se situează în prima jumătate a clasamentului european, înregistrând o creștere a consumului casnic de electricitate de aproximativ 15% în 2024 comparativ cu anul 2015. Țara noastră se află la un nivel similar cu Polonia, Ungaria și Slovacia.
Luxemburg și Belgia conduc topul economisirii de energie
La cealaltă extremă, mai multe țări din vestul și nordul Europei au reușit să își reducă consumul casnic de curent electric în ultimul deceniu.
Cea mai pronunțată scădere a fost raportată de Luxemburg și Belgia, unde consumul din gospodării s-a redus cu aproximativ 10% până la 11% față de 2015. Scăderi importante au mai înregistrat:
Suedia (scădere de circa 7–8%);
Franța (scădere de aprox. 4%);
Olanda și Grecia (scăderi de 2–3%).
Reducerile din aceste state sunt atribuite investițiilor masive în eficiența energetică a clădirilor (izolație termică mai bună), utilizării electrocasnicelor de clasă energetică superioară și panourilor fotovoltaice instalate pe acoperișuri, care acoperă o parte din consumul propriu fără a mai fi contorizat din rețea.