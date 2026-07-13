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Radiografia scumpirilor din România: Facturile la energie și chiriile au explodat. Ce alimente s-au ieftinit totuși

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat13 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS

România continuă să se confrunte cu o presiune inflaționistă uriașă, menținându-se pe primele locuri în Uniunea Europeană la ritmul creșterii prețurilor. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, deși există câteva alimente care s-au ieftinit, costul vieții a crescut dramatic din cauza facturilor la utilități, a chiriilor și a carburanților.

Iată cum arată bilanțul oficial al prețurilor și produsele care au suferit cele mai mari modificări.

Lovitură majoră pentru bugete: Facturile, chiriile și carburanții

Cea mai mare presiune pe portofelele românilor vine din zona serviciilor și a energiei. Potrivit INS, energia electrică a înregistrat o creștere record, iar chiriile au urmat o tendință similară de explozie a prețurilor:

  • Energie electrică: +59,97%

  • Chirii: +43,00%

  • Motorină: +28,16%

  • Benzină: +22,74%

  • Gaze naturale: +4,70%

Coșul zilnic de cumpărături: Cât au crescut prețurile la alimente și medicamente

Nici produsele de bază sau tratamentele medicale nu au scăpat de valul de scumpiri. Alimentele derivate din sectorul zootehnic (ouăle, laptele și carnea) conduc topul creșterilor din galantar:

  • Ouă: +13,66%

  • Lapte de vacă: +12,13%

  • Carne de vită: +11,95%

  • Pâine: +8,19%

  • Pește: +7,73%

  • Carne de pasăre: +6,73%

  • Ulei: +5,92%

  • Brânză de vacă: +5,83%

  • Medicamente: +4,30%

Vestea bună din raportul INS: Produsele care s-au ieftinit

În ciuda contextului economic dificil, statisticile oficiale indică și câteva scăderi de prețuri, în special în categoria legumelor, fructelor și a produselor de panificație de bază (făină și mălai). Iată alimentele pentru care românii plătesc mai puțin:

  • Cartofi: -14,47%

  • Fructe proaspete: -9,48%

  • Mălai: -5,49%

  • Făină: -4,20%

  • Fasole boabe și alte leguminoase: -2,87%

  • Unt: -0,16%

Această dinamică a prețurilor arată o fractură clară între ieftinirile sezoniere din agricultură și scumpirile structurale din energie și transporturi, ultimele fiind cele care dictează, de fapt, puterea de cumpărare reală a populației.

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