România ar putea trece printr-o criză a motorinei, avertizează un economist

Economistul Adrian Negrescu avertizează că România se confruntă cu un risc real de întrerupere a aprovizionării cu motorină în această iarnă, ca urmare a crizei internaționale a carburanților și a competiției dintre state pentru volumele disponibile.
Adrian Negrescu atrage atenția asupra vulnerabilității pieței românești de combustibili, susținând că riscul nu provine din epuizarea rezervelor mondiale de petrol, ci din dinamica comercială globală. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, economistul explică că furnizorii își direcționează marfa către piețele care oferă condiții predictibile și profitabile.
Situația internațională este marcată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transporturilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz. Agenția Internațională a Energiei (IEA) a avertizat, într-un raport publicat pe 14 octombrie 2026, că piața mondială a motorinei va rămâne sub presiune până în a doua parte a anului 2027.
Scăderea exporturilor din Orientul Mijlociu și Rusia, alături de costurile ridicate ale rafinării, au creat un dezechilibru între cerere și ofertă. În septembrie 2026, exporturile mondiale de motorină au fost cu aproximativ 700.000 de barili pe zi mai mici decât în aceeași perioadă a anului anterior.
România este expusă la aceste fluctuații deoarece producția internă nu acoperă integral consumul național, o parte din necesar fiind asigurată prin importuri din Statele Unite, Kazahstan și regiunea Golfului.
Cazul Italiei ca avertisment
Adrian Negrescu invocă situația din Italia, unde mai multe regiuni din sud s-au confruntat recent cu dificultăți de aprovizionare. În Puglia, pe 15 octombrie 2026, 150 dintre cele aproximativ 270 de stații Eni rămăseseră fără combustibil.
Problemele au fost cauzate de blocarea accesului la rafinăria din Taranto în timpul protestelor angajaților fostei uzine siderurgice Ilva, precum și de un plafon voluntar de prețuri introdus de companie. Pe 16 octombrie 2026, blocajele au fost ridicate, permițând reluarea treptată a aprovizionării.
Economistul subliniază că plafonarea prețurilor sau controlul marjelor comerciale pot descuraja furnizorii. El consideră că experiența Italiei arată riscurile suprapunerii cererii crescute pentru carburanți ieftini cu blocajele logistice.
Propuneri pentru reducerea riscului
Pentru a preveni o penurie, Adrian Negrescu propune acțiuni pe trei direcții principale. Prima vizează securizarea livrărilor de țiței și a importurilor de motorină prin contracte pe termen lung cu furnizori diversificați și menținerea stocurilor de siguranță.
Pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027, nivelul rezervelor petroliere de urgență a fost stabilit la 2,064 milioane de tone echivalent petrol, potrivit unui ordin al Ministerului Energiei.
A doua direcție se referă la intervenția statului prin sprijin țintit pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi transportatorii și fermierii, și prin reducerea taxelor și accizelor. Negrescu susține păstrarea mecanismului de acciză dinamică și renunțarea la impozitul minim pe cifra de afaceri din 2027.
A treia măsură propusă este intensificarea demersurilor diplomatice la nivel european pentru relaxarea temporară a reglementărilor care majoră costurile în sectorul rafinării.
Adrian Negrescu precizează că avertismentul său reprezintă o evaluare a riscurilor, nu o confirmare a existenței unei penurii actuale. Evoluția aprovizionării va depinde de disponibilitatea importurilor, funcționarea rafinăriilor și stocurile existente.