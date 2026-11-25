Schimbări importante pregătite de Guvern pentru programul Rabla 2027
Programul Rabla 2027 / Profimedia
Programul Rabla 2027 ar putea începe mai devreme și ar putea avea un buget mai mare. Guvernul vrea să încurajeze mașinile produse în România și UE.
Guvernul pregătește modificări importante pentru programul Rabla din 2027. Premierul Luca Niculescu a anunțat că Executivul analizează posibilitatea lansării mai devreme a programului, dar și majorarea bugetului destinat persoanelor care vor să își cumpere o mașină nouă.
O altă schimbare luată în calcul vizează încurajarea achiziției de autoturisme produse în România și în alte state membre ale Uniunii Europene. Anunțurile au fost făcute miercuri, 25 noiembrie, în timpul unei vizite la uzina Dacia din Mioveni, unde premierul s-a întâlnit cu reprezentanții companiei.
Programul Rabla 2027 ar putea începe mai devreme. Ce pregătește Guvernul
Luca Niculescu a explicat că autoritățile își doresc ca ediția din 2027 a programului Rabla să fie lansată mai devreme decât în anii precedenți. În paralel, Executivul analizează posibilitatea creșterii bugetului, astfel încât programul să ofere un sprijin mai consistent celor care vor să își schimbe autoturismul.
Premierul a amintit că finanțarea programului a fost diminuată în ultimii ani și a subliniat importanța acestuia pentru piața auto.
„Legat de programul Rabla, suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru el s-a diminuat, deci ce ne propunem pentru el pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme”, a declarat șeful Guvernului.
Deocamdată, nu a fost anunțată o sumă concretă pentru bugetul Rabla 2027 și nici valoarea viitoarelor ecotichete. Aceste detalii urmează să fie stabilite de autorități.
Guvernul vrea să încurajeze cumpărarea mașinilor fabricate în România și UE
Una dintre direcțiile importante analizate de Executiv este orientarea programului Rabla către producătorii auto europeni.
Premierul a precizat că autoritățile caută soluții prin care viitoarea ediție să sprijine mai mult industria auto din Uniunea Europeană, inclusiv fabricile din România.
„Analizăm posibilitatea de a avea un program mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pentru producătorii care vin din UE”, a explicat Luca Niculescu.
O astfel de abordare ar putea avea efecte importante asupra producătorilor auto care au fabrici în România, într-un moment în care industria se confruntă cu o concurență tot mai puternică și cu presiuni asupra costurilor de producție.
Premierul vrea să deblocheze achizițiile de mașini românești de către instituțiile publice
Pe lângă modificările programului Rabla, Guvernul are în vedere și o altă măsură pentru susținerea industriei auto locale.
Luca Niculescu a anunțat că Executivul intenționează să identifice soluții pentru facilitarea achiziției de autovehicule produse în România de către instituțiile publice.
„De asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice. Deci este unul dintre stâlpii la care ne gândim”, a declarat premierul.
Măsura ar putea crea oportunități suplimentare pentru producătorii locali, prin creșterea comenzilor venite din partea administrației publice.
Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei la uzina Dacia din Mioveni, unde premierul s-a întâlnit cu directorul executiv al companiei, Katrin Adt.
Ce schimbări ar putea apărea în programul Rabla 2027
Anunțurile premierului vin după ce și ministra Mediului, Natalia Intotero, a vorbit despre posibilitatea majorării bugetului programului Rabla în 2027.
Printre direcțiile analizate se numără susținerea producătorilor auto din România și din Uniunea Europeană, după modelul unor măsuri aplicate în alte state europene.
Pentru moment, autoritățile nu au prezentat condițiile finale de participare, bugetul total sau valoarea ecotichetelor pentru următoarea ediție.
În 2026, o nouă sesiune a programului pentru persoanele fizice a fost deschisă pe 3 noiembrie, cu un buget suplimentar de 35,4 milioane de lei. Valoarea ecotichetelor a fost cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul de motorizare.
Rămâne de văzut în ce măsură schimbările pregătite pentru 2027 vor modifica regulile de acordare a sprijinului financiar și dacă achiziția mașinilor produse în România va beneficia de criterii preferențiale.
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