Situația financiară a României va fi prezentată public. Ministrul Finanțelor anunță măsuri

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță publicarea raportului privind situația financiară a României. Guvernul pregătește reduceri de cheltuieli și nu intenționează să introducă taxe noi în 2027.
Raportul privind situația financiară a României va fi făcut public în următoarele zile, după centralizarea informațiilor transmise de toate ministerele. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în contextul disputelor politice privind situația bugetului de stat și acuzațiilor referitoare la existența unui deficit financiar lăsat de fostul Executiv.
Oficialul a atras atenția că declarațiile contradictorii și disputele politice pe tema finanțelor publice pot afecta încrederea investitorilor și credibilitatea României pe piețele internaționale.
Fără taxe noi în 2027, dar cu reduceri ale cheltuielilor publice
Alexandru Nazare a precizat că Guvernul nu are în vedere introducerea unor taxe suplimentare în anul 2027. În schimb, autoritățile vor urmări diminuarea cheltuielilor publice și adoptarea unor măsuri concrete pentru menținerea echilibrului bugetar.
Ministrul Finanțelor consideră că majorarea fiscalității ar putea afecta perspectivele de creștere economică, motiv pentru care ajustarea bugetară trebuie realizată în principal prin controlul cheltuielilor statului.
Totodată, acesta a subliniat că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie susținute prin acte normative și decizii concrete, astfel încât bugetul pentru anul viitor să fie credibil.
Unul dintre obiectivele Guvernului este evitarea unei eventuale retrogradări a ratingului de țară, care ar putea avea consecințe asupra costurilor de finanțare ale României și asupra încrederii investitorilor.
Fondurile PNRR, esențiale pentru finanțarea investițiilor
Ministrul Finanțelor a evidențiat și importanța fondurilor europene din cererile de plată 5 și 6 ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit acestuia, resursele respective sunt esențiale pentru susținerea investițiilor, în condițiile în care bugetul pentru 2026 a fost construit ținând cont de finanțările disponibile prin acest program.
Bugetul pentru 2027 va fi construit printr-o aplicație electronică
O altă schimbare anunțată de Alexandru Nazare vizează modul de elaborare a bugetului de stat. Pentru prima dată, procesul de construcție bugetară va utiliza o aplicație electronică prin intermediul căreia fiecare minister va trebui să introducă și să justifice programele de finanțare și investițiile propuse.
Noua procedură urmărește o mai bună monitorizare a cheltuielilor publice și o fundamentare mai riguroasă a alocărilor bugetare.
Raportul privind situația financiară a României este așteptat să ofere o imagine de ansamblu asupra resurselor și obligațiilor bugetare, într-un moment important pentru stabilitatea economică și financiară a țării.