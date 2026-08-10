Anca Alexandrescu: ”Victor Ponta vrea să spargă valul suveranist. Are în spate personaje din servicii și pe fugarul Ghiță”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, în direct la Realitatea Plus, că Victor Ponta încercă să spargă valul suveranist și că, în spatele acestui demers, s-ar afla personaje din zona serviciilor, dar și fugarul Sebastian Ghiță.
”Victor Ponta vrea să spargă valul suveranist”
”Încep să se întâmple exact lucrurile pe care le-am spus înainte de a pleca, lucruri pentru care am fost pusă la colț și jignită. Dar iată că ușor, ușor, adevărul iese la suprafață și voi arăta începând din această seară cine sunt adevărații trădători. Am spus foarte clar că se încearcă spargerea valului suveranist și iată că atunci, în perioada în care am fost plecată, Victor Ponta a anunțat că face din nou un partid. Eu, înainte să plec, când am avut invitat pe Sorin Grindeanu, am făcut acea invitație la masă pentru toate partidele parlamentare, România fiind într-o situație delicată, astăzi când vorbim, este într-o situație și mai rea, iată și din punct de vedere al crizei energetice și a situației economice.
Cu toată încercarea unora de a-i face campanie domnului Năzare să fie prim-ministru, o să vă spun de ce fac această afirmație, suntem într-o situație dramatică. Și iată că în această perioadă domnul Ponta a anunțat că-și face un nou partid. Ce să vedeți? A avut partidul Pro România, știți toate poveștile, știți foarte clar ce joc a făcut Victor Ponta la alegerile prezidențiale, candidatura sa a ajutat intrarea lui Nicușor Dan în turul doi. Iată că acum încearcă același lucru, să facă un nou partid pentru a sparge valul suveranist și pentru a lua nu numai de la AUR, ci și de la PSD, pentru a crea o forță politică care să ajute o viitoare majoritate manevrată din spate de oameni din SIE, atenție, din vechea gardă din SIE”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.
”Este o luptă foarte veche între servicii”
Potrivit realizatoarei TV, ”este o luptă foarte veche între servicii de foarte mulți ani de zile. Mulți ani de zile SIE și-a dorit să pună președinții în România prin miniștri și iată acum sunt la un pas să facă lucrul acesta pentru că Ilie Bolojan nu este departe de aceste jocuri”.
”Mai mult de atât, se încearcă acum impunerea lui Alexandru Năzare pe aceeași variantă ca viitor prim-ministru, dacă ați văzut, se face o campanie deșanțată lui Năzare, plus mișcarea lui Victor Ponta”, a mai spus aceasta.
”Nu vreau să fiu partajă la o asemenea trădare a suveraniștilor”
Anca Alexandrescu s-a delimitat de platforma care urmează să fie lansată de Victor Ponta marți, la Neptun, pe care a catalogat-o drept o „trădare a suveraniștilor”.
”În spatele acestei platforme de la Neptun de mâine, de care eu mă dezic total și nu am ce să caut acolo, nu am nicio legătură și nu vreau să fiu partajă la o asemenea trădare a suveraniștilor, în spatele acestei platforme se află personaje care la alegerile prezidențiale din 2024, inițial au fost în spatele lui Mircea Geoană. Vă aduceți aminte celebra declarație a lui Geoană, nici noi nu mai știm cât suntem, după care s-au mutat cu arme și bagaje în spatele lui Victor Ponta. Lucrurile sunt mai mult decât evidente, diseară am să arăt pe larg toate aceste legături și cum se încearcă distrugerea valului suveranist”, a transmis prezentatoarea TV.
”Jocurile de putere pentru 2028 tocmai s-au pornit”
De asemenea, ea a ținut să precizeze că nu vor avea loc nici alegeri anticipate și nici nu va fi suspendat președintele Nicușor Dan, întrucât nu se vor strânge semnăturile necesare, iar jocurile de putere pentru 2028 au început deja.
”Așa cum am spus, nu vor fi nici alegeri anticipate, din păcate, și nici nu va fi suspendat Nicușor Dan, deși eu felicit de mersul celor de la AUR. Se vede foarte clar că nu se vor aduna semnăturile necesare și cel mai probabil, în următoarele două săptămâni, vom avea un nou guvern, iar jocurile de putere pentru 2028 tocmai s-au pornit”, a conchis realizatoarea TV.