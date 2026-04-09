Aproximativ 500 de persoane au fost depistate fără contracte de muncă, într-o singură săptămână. Ministrul Muncii: ”Nu e normal și nu poate fi ignorat”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, joi, că aproximativ 500 de persoane au fost depistate fără contracte de muncă, într-o singură săptămână, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă.

”Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecţia Muncii a aplicat sancţiuni de peste 7 milioane de lei”, a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Potrivit datelor transmise de acesta, verificările au avut loc în perioada 30 martie – 3 aprilie.

”Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puţin. Nu e normal. Şi nu poate fi ignorat. Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a mai anunţat ministrul.

Deocamdată, Inspecţia Muncii nu a transmis date cu privire la verificările efectuate şi domeniile în care au fost depistate aceste persoane fără contracte de muncă.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026