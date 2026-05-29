Articolul 4 al NATO, pe masa României după drona prăbușită la Galați. Prevederile tratatului Alianței

Sursă: realitatea.net

România ar putea cere consultări în cadrul Alianței Nord-Atlantice prin invocarea Articolului 4 al Tratatului de la Washington, după ce o dronă implicată în atacurile rusești asupra Ucrainei s-a prăbușit vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie, un incendiu la etajul 10 și rănirea ușoară a două persoane.

În acest context Articolul 4 permite oricărui stat membru să solicite discuții atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate. Consultările au loc în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic al Alianței.

Articolul 4 nu echivalează cu activarea apărării colective și nu obligă aliații la intervenție militară, aceasta este prerogativa Articolului 5, care tratează un atac asupra unui stat membru ca un atac asupra tuturor.

Când a mai fost activat Articolul 4 al NATO

Mecanismul a fost invocat de nouă ori de la înființarea NATO, în 1949, de obicei în situații de criză la granițele statelor membre. România însăși a solicitat consultări în februarie 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Cel mai recent, în septembrie 2025, Polonia a apelat la Articolul 4 după încălcarea spațiului său aerian de drone rusești, iar Estonia a procedat similar după intrarea unor aeronave rusești în spațiul său aerian.

2003 – Turcia, în contextul războiului din Irak.

2012 – Turcia, după doborârea unui avion turcesc de către Siria.

2012 – Turcia, după tiruri siriene care au ucis civili turci.

2014 – Polonia, după anexarea Crimeei și tensiunile provocate de Rusia în Ucraina.

2015 – Turcia, după atacuri teroriste și tensiuni de securitate.

2020 – Turcia, după moartea unor militari turci în Siria.

2022 – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

10 septembrie 2025 – Polonia, după încălcarea spațiului aerian polonez de drone rusești.

Context

O dronă rusească s-a prăbușit vineri pe un bloc din Galați, provocând o explozie, un incendiu la etajul 10 și rănirea ușoară a două persoane. Aproximativ 70 de locatari au fost evacuați sau s-au autoevacuat, potrivit autorităților.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drona a fost urmărită de sistemele radar până în zona Galațiului, după ce atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse și a anunțat că România va lua măsurile diplomatice necesare ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”. Aliații și secretarul general al NATO au fost deja informați cu privire la circumstanțele incidentului.