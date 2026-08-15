Atac israelian în sudul Libanului: şapte persoane au fost ucise

Publicat 15 aug. 2026, 13:34 Sursă realitatea.net

Şapte persoane au fost ucise şi alte trei au fost rănite sâmbătă dimineaţă, într-un atac aerian israelian asupra sudului Libanului, potrivit agenţiei naţionale libaneze de presă, citată de Reuters.

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