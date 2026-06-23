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Politica· 1 min citire
AUR vrea să dea premierul și își asumă guvernarea, negocieri cu Nicușor Dan - SURSE
George Simion, președintele AUR
Publicat23 iun. 2026, 11:10
Actualizat23 iun. 2026, 11:11
SursăRealitatea PLUS
Conform surselor Realitatea Plus, AUR va cere la consultările cu Nicușor Dan să dea ei premierul, prin urmare să-și asume guvernarea.
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