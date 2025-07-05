CIOLACU, IOHANNIS ȘI CIUCĂ AU FOST AVERTIZAȚI ÎNCĂ DIN AUGUST ANUL TRECUT CĂ ROMÂNIA SE ÎNDREAPTĂ ”DIRECT SPRE ZID” DIN CAUZA DEFICITULUI - DOCUMENTE

Cei mai importanți 3 oameni din statul român în 2024 - președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu (PSD) și șeful Senatului, Nicolae Ciucă (PNL) au fost înștiințați oficial, de mai multe ori, că România se îndreaptă către un dezastru bugetar. Europa Liberă a publicat o serie de documente trimise celor 3 de șefii de la Finanțe și de ANAF, cu avertismentul că țara riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se iau măsuri de reducere a deficitului.

Pe 31 octombrie 2024, poșta militară a Serviciului Român de Informații a preluat un document de la Ministerul Finanțelor adresat către trei dintre cei mai importanți oameni din statul român, după cum arată Europa Liberă.

Etichetat „strict confidențial” și „URGENT”, documentul a fost direcționat către Palatul Cotroceni, Palatul Victoria și Palatul Parlamentului, avându-i ca destinatari pe Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Analiză, intitulată „Riscuri bugetare pe anul 2024 luând în calcul execuția bugetului general consolidat pe primele 9 luni”, este semnată de ministrul de Finanțe la vremea respectivă, Marcel Boloș, de 2 secretari de stat și de fosta șefă ANAF, Nicoleta Mioara Cârciumaru.



„În lipsa unor măsuri bugetare adoptate de urgență, care să conducă la limitarea și diminuarea cheltuielilor bugetare pe perioada rămasă până la finalul anului, există riscuri majore ca ținta asumată de deficit să fie depășită, cu consecința creșterii costului finanțării deficitului bugetar.”

Potrivit Europa Liberă, tripleta Iohannis-Ciolacu-Ciucă a primit șase astfel de înștiințări oficiale, între lunile august și decembrie 2024, dar nu au fost luate măsurile care să prevină dezastrul.





