Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 14:28

Claudiu Manda a declarat marți, 17 noiembrie 2026, că nu își imaginează rămânerea la conducerea PSD dacă eforturile de reformare a administrației se vor limita la comasarea a trei comune și a două agenții statului.

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