Cristian Vântu (senator AUR): „Cu medicii nu negociezi prin șantaj, Ilie!”

Senatorul AUR Cristian Vântu a transmis, într-un mesaj dedicat prim-ministrului demis Ilie Bolojan, că acesta a reușit, într-un an de guvernare, să creeze o criză fără precedent în sistemul sanitar, cu peste 50.000 de angajați aflați în grevă, sute de spitale blocate și milioane de români rămași fără acces normal la servicii medicale.

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