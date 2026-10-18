Elena Udrea, atac la Ilie Bolojan: „Nu va rezista doi ani la PNL”. Ce spune despre o guvernare cu PSD

Elena Udrea susține că Ilie Bolojan nu va rezista încă doi ani la conducerea PNL, dacă situația din partid rămâne neschimbată. În cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”, în exclusivitate Realitatea PLUS, fostul ministru a criticat echipa din jurul liderului liberal și a afirmat că tabăra anti-Bolojan ar fi putut încerca o guvernare alături de PSD.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”, într-un dialog cu Ion Cristoiu. Elena Udrea a vorbit despre tensiunile din PNL, despre relația liberalilor cu PSD și despre influența pe care, în opinia sa, USR o are asupra apropiaților lui Ilie Bolojan.
Elena Udrea: „Bolojan are în jurul lui mai degrabă niște useriști”
Fostul ministru a susținut că în jurul lui Ilie Bolojan se află mai ales oameni apropiați de USR, în detrimentul reprezentanților vechilor structuri liberale și democrat-liberale.
„Bolojan are în jurul lui mai degrabă niște useriști și niște peneliști mai apropiați de USR decât vechii peneliști, vechii pedeliști”, a declarat Elena Udrea.
În acest context, ea a pus sub semnul întrebării lipsa unei inițiative din partea grupării anti-Bolojan pentru formarea unui guvern împreună cu PSD. Udrea a invocat și o tentativă în care ar fi fost implicat Veștea.
„E gruparea aceasta anti-Bolojan care ar vrea, și eu nu înțeleg de ce nu a făcut o mișcare să vină la guvernare cu PSD”, a spus fostul ministru.
Ce spune Elena Udrea despre o guvernare PNL–PSD
Potrivit Elenei Udrea, cei care au urmărit evoluțiile din interiorul PNL se așteptau la o ruptură și la o apropiere între contestatarii lui Bolojan și PSD.
„Cei care au urmărit ce s-a întâmplat în interiorul PNL se așteptau ca, la acest moment, să se întâmple această ruptură. Și gruparea anti-Bolojan, sau cei care au fost cu acțiunea de dărâmare a guvernului Bolojan, să intre cu PSD la guvernare”, a afirmat aceasta.
Udrea a susținut că aleșii locali liberali își doresc păstrarea accesului la guvernare, iar această presiune ar conta în deciziile partidului.
„Presiunea și dorința aleșilor locali este clar să se rămână la guvernare”, a declarat fostul ministru.
Pronosticul Elenei Udrea pentru conducerea PNL
Întrebată de Ion Cristoiu despre viitorul lui Ilie Bolojan la șefia partidului, Elena Udrea a apreciat că acesta nu își va păstra poziția pentru următorii doi ani, în condițiile politice descrise în discuție.
„Dacă stau doi ani, nu va rezista Bolojan doi ani la PNL. Pe următorii doi ani, dacă lucrurile rămân așa”, a spus Udrea.
În același dialog, ea a arătat că o parte dintre liberali ar putea pune la îndoială beneficiile unei strategii pe termen de doi ani, în lipsa unei garanții că PSD va pierde sprijin electoral.
Elena Udrea anticipează menținerea colaborării dintre PSD și PNL în teritoriu
Fostul ministru consideră că PSD ar urmări îndepărtarea USR din structurile statului, dar ar păstra o relație de colaborare cu o parte a PNL.
„Cred că PSD va ținti să scoată din toate structurile statului, să scoată USR-ul. Iar cu PNL, cred că va merge pe la mijloc”, a afirmat Elena Udrea.
În opinia sa, relațiile construite între social-democrați și liberali în anii de guvernare comună ar putea permite continuarea colaborării, inclusiv la nivel local. Udrea a invocat majoritățile din consiliile județene și din administrațiile locale, despre care consideră că vor fi menținute în pofida tensiunilor politice.