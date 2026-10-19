Florin Barbu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii: 18 voturi „pentru”, 12 „împotrivă”

Florin Barbu, propus ministru al Agriculturii în Guvernul Niculescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Au fost 18 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” și o abținere. Barbu a fost primul ministru propus de PSD audiat în comisii.
'De fiecare dată am venit cu propuneri și programe pentru fermierii români și mai ales astăzi, într-un moment destul de dificil pentru agricultura din România, cred că împreună, aici, nu trebuie să mai discutăm despre politică, aici trebuie să facem politici publice. De aceea am rugămintea să ne unim cu toții pentru a încerca să facem pentru fermierii români acele programe importante, programe care trebuie aprobate, maxim 100 de zile pentru a debloca situația critică a agriculturii și a fermierilor români', a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului.
Acesta a precizat că principalele priorități după preluarea portofoliului de la Agricultură vizează deblocarea ajutorului de stat pentru secetă și a creditării din România.
'Sigur că este o perioadă dificilă. Ttrebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă. România a trecut și fermierii români au trecut printr-o perioadă grea în anul 2025 și prioritatea numărul unu este de a debloca aceste ajutoare de stat pentru fermierii români. Al doilea punct important și în calitatea mea de ministru, mai ales că la bază sunt economist, trebuie să deblocăm creditarea din România. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să acordăm în cel mai scurt timp fermierilor din România credite cu o dobândă fixă de 1,95%, iar tot ceea ce înseamnă ROBOR, comisioane și partea de garantare să fie suportate de către Ministerul Agriculturii', a adăugat el.
Acesta a explicat că, începând din 2023, după preluarea mandatului la Ministerul Agriculturii, a fost aprobat un act normativ prin care taxele pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol și alte taxe încasate de minister să fie direcționate către un cont extrabugetar, din care sunt finanțate în prezent creditele cu dobândă fixă de 1,95%.
El a mai spus că în perioada următoare trebuie continuate și programele de procesare.
Miniștrii propuși în Guvernul Luca Niculescu sunt audiați luni și marți în comisiile de specialitate din Parlament. Luni, audierile au început la ora 12:00, fiind programate până la ora 20:00, timp în care 13 miniștri își vor prezenta prioritățile în comisii și vor răspunde întrebărilor parlamentarilor.