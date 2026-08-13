George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”

Publicat 13 aug. 2026, 09:06 Actualizat 13 aug. 2026, 09:10 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, în cadrul Forumului de la Neptun, că fermierii și, în special, ciobanii români se confruntă cu o situație dramatică, în contextul restricțiilor privind exporturile către Orientul Mijlociu și al riscului ca animalele să le fie sacrificate.

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