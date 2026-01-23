Încep audieri în comisiile parlamentare, pe tema anulării alegerilor prezidențiale din 2024

Evenimentul, intitulat „Democrația la judecată”, va avea loc la Parlamentul României

Comisiile pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții ale Camerei Deputaților și Senatului vor organiza un amplu proces de audieri publice, în perioada 26–30 ianuarie, pentru a clarifica circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Evenimentul, intitulat „Democrația la judecată”, va avea loc la Parlamentul României și va reuni reprezentanți ai instituțiilor-cheie, ai partidelor politice, ai societății civile și experți independenți.

„Cu privire la contextul factual al anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cetățenii așteaptă răspunsuri”, se arată în comunicatul transmis de președintele Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților, Laura Gherasim (AUR). „Evenimentul public este organizat cu obiectivul consolidării transparenței decizionale, al responsabilității instituționale și al respectului față de drepturile fundamentale ale cetățenilor.”

Potrivit sursei citate, audierile vor constitui „un cadru formal de dialog instituțional și civic, destinat clarificării elementelor de interes public relevante pentru funcționarea democrației, pentru echilibrul instituțional și pentru restabilirea încrederii publice în statul de drept”.

Laura Gherasim precizează că demersul urmărește „clarificarea elementelor de interes public asociate procesului electoral și deciziilor instituționale subsecvente, consolidarea transparenței decizionale și a responsabilității instituționale, facilitarea unui dialog structurat între instituții, reprezentanți politici, experți și societatea civilă”.

Pentru asigurarea pluralismului politic, au fost invitate toate grupurile parlamentare să desemneze reprezentanți care să participe la audieri. De asemenea, au fost convocate instituții-cheie precum Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Public, Curtea Constituțională, CSAT, Administrația Prezidențială, Comisia Europeană și Comisia de la Veneția.

„Au fost invitate, de asemenea, organizații neguvernamentale, avocați și experți independenți, pentru a contribui, prin expertiză profesională și dialog deschis, la închiderea rupturii dintre cetățeni și instituțiile statului și la refacerea încrederii în procesul democratic și în statul de drept”, mai arată comunicatul.

Evenimentul va fi public, iar concluziile vor fi sintetizate într-un document oficial. Organizatorii subliniază că demersul nu are caracter jurisdicțional și nu substituie competențele autorităților constituționale.