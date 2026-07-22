Advertising
Politica· 1 min citire
Ionuț Stroe: „Nu putem comenta sondaje. Țara e în blocaj grav!”
Ionuț Stroe
Publicat22 iul. 2026, 17:53
Actualizat22 iul. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS
Deputatul Ionuț Stroe îl critică dur pe președintele PNL, Ilie Bolojan, și subliniază că un partid nu se poate ghida după sondaje în contextul în care țara se află într-un blocaj guvernamental grav. Ionuț Stroe spune că PNL riscă să devină o copie a curentului progresisto-userist.
Citește și
- 13:43Ramona Lovin (deputat AUR):„Dezastru consular sub Oana Țoiu: suspendări totale în Danemarca și Elveția, întârzieri prelungite în restul lumii”
- 12:51Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde
- 12:50 Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament
- 11:49Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News