Liderl PNL, atac la Bolojan: „Vrea să ne transforme în partidul unui singur om”

Tensiuni majore în PNL înainte de Congresul extraordinar de duminică. Liderul liberalilor din Botoșani, Valeriu Iftime, îl acuză pe Ilie Bolojan că susține măsuri care riscă să fractureze partidul și să concentreze excesiv puterea în mâinile președintelui formațiunii, avertizând că o eventuală ruptură ar fi „o greșeală catastrofală”.
„O ruptură în PNL ar fi o greșeală catastrofală”
Tensiunile la vârful PNL explodează cu doar două zile înainte de Congresul extraordinar. Invitat vineri la Digi24, liderul liberal din Botoșani, Valeriu Iftime, a lansat un avertisment dur cu privire la viitorul formațiunii politice și la deciziile girate de Ilie Bolojan.
„Eu nu cred că partidul se rupe și nici nu ar trebui să se rupă. Iar dacă se va întâmpla asta, eu cred că este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează”, a afirmat Iftime.
Principala nemulțumire a liderului din teritoriu vizează atât graba cu care a fost organizat acest Congres, cât și modificările radicale de statut trimise liderilor județeni în ultimul moment. În opinia sa, noile reguli vor transforma PNL dintr-o structură democratică într-o formațiune controlată autoritar de o singură persoană.
„Noi încercăm ca în două zile să facem un Congres. Am primit ieri niște modificări de statut radicale, care duc spre un partid al unui singur om. Toate prerogativele duc la șeful partidului, care va avea puteri nelimitate, în timp ce conducerea centrală va decide totul în mod direct. Este nevoie de timp pentru consultări. Este aproape imposibil să formulăm un răspuns aplicat în doar două zile”, a explicat președintele PNL Botoșani.
Planul lui Bolojan: Putere absolută pentru președinte și epurări rapide
Miza ascunsă a Congresului de duminică este reconfigurarea totală a hărții de putere din interiorul PNL. Tabăra din jurul lui Ilie Bolojan pregătește o reformă profundă a statutului, menită să centralizeze deciziile și să elimine opoziția internă.
Printre cele mai importante modificări propuse se numără:
Desființarea Biroului Executiv (BEx): Toate atribuțiile acestuia vor fi mutate către Biroul Politic Național (BPN).
Tăierea funcțiilor de conducere: Numărul de prim-vicepreședinți de la nivel național va fi redus drastic, de la patru la unul singur.
Simplificarea excluderilor: Procedurile de sancționare a membrilor rebeli vor fi simplificate. Biroul Politic Național va primi puteri sporite pentru a putea pedepsi direct membrii de la nivel local și județean care nu respectă ordinele de la București. De asemenea, conducerea centrală va controla mult mai strict activitatea grupurilor parlamentare.
Nominalizarea lui Adrian Veștea, o eroare
Dincolo de jocurile de culise din partid, Valeriu Iftime a subliniat că prioritatea zero a țării trebuie să rămână stabilitatea executivă, chiar dacă recunoaște că propria formațiune a gestionat greșit criza actuală. Acesta consideră o eroare faptul că Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de premier fără o consultare reală în interiorul partidului, numind situația „o mare lipsă de asumare a liberalilor”.
Toate aceste dispute își vor găsi deznodământul duminică, începând cu ora 12:00, la Romexpo. La Congresul extraordinar sunt așteptați aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară, care vor vota noua structură de conducere și viitorul statut al partidului.