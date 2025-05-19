MESAJE DE FELICITARE ȘI SUSȚINERE DIN PARTEA LIDERILOR INTERNAȚIONALI, PENTRU NICUȘOR DAN

Nicușor Dan este noul președinte al României, după ce a obținut victoria în alegerile prezidențiale, potrivit rezultatelor oficiale comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Candidatul independent, susținut de mai multe formațiuni civice și politice de centru-dreapta, a reușit să convingă majoritatea electoratului printr-un mesaj centrat pe reformă, integritate și modernizare instituțională.

Victoria sa a fost urmată de un val de mesaje de felicitare din partea liderilor internaționali, care și-au exprimat deschiderea pentru colaborare și sprijin în mandatul său.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Cele mai calde felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria sa din această seară! Poporul român a ieșit masiv la urne. Ei au ales promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică. Împreună, haideți să respectăm această promisiune. Aștept cu nerăbdare să lucrăm.”

Premierul Poloniei, Donald Tusk: ”Felicitări Nicușor Dan! Trăiască România liberă!”

Președintele Franței, Emmanuel Macron: ”În ciuda numeroaselor tentative de manipulare, poporul român a ales în această seară democrația, statul de drept și Uniunea Europeană. Franța va fi alături de voi pentru a consolida parteneriatul nostru și pentru a lucra împreună pentru o Europă mai puternică, mai suverană și mai independentă.”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: ”Pentru Ucraina - ca vecin și prieten - este important să aibă România ca partener de încredere. Și suntem încrezători că vom avea. Lucrând împreună, putem consolida atât țările noastre, cât și Europa noastră. Vom avea întotdeauna un mare respect pentru România și poporul său, mai ales datorită sprijinului pe care l-am primit în cea mai dificilă perioadă din istoria noastră. Dragi români, puteți conta pe Ucraina ca bun vecin și partener. Putem depăși orice provocare dacă suntem uniți și puternici. Aștept cu nerăbdare să dezvoltăm în continuare parteneriatul strategic dintre națiunile noastre prietene, pentru binele stabilității, securității și prosperității acestora.”

Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola: ”Felicitări, Nicușor Dan! Știu că, sub conducerea ta, România va deveni tot mai puternică și va continua să modeleze Europa noastră. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru o Europă mai inteligentă, mai puternică și mai sigură.”

Premierul spaniol, Pedro Sanchez: ”România și UE au câștigat, iar extrema dreaptă a pierdut. Aștept cu nerăbdare să începem să lucrăm împreună în cadrul Consiliului European.”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa: ”De la primărie la masa Consiliului European.”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: ”Felicitări, România! Felicitări, Nicușor Dan! România, mergem împreună cu încredere pe drumul european! Republica Moldova și România se bazează una pe alta - și la bine, și la greu.”