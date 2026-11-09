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Mohamad Murad (AUR): „Eu l-aș propune pe Călin Georgescu președinte al AUR”

Muhammad Murad

Muhammad Murad

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 nov. 2026, 10:33

Deputatul AUR, Muhammad Murad, se gândește să îi propună lui Călin Georgescu să devină președintele partidului. În exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, Murad a mai afirmat că George Simion a avut foarte multe întâlniri cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Declarații surprinzătoare făcute de Muhammad Murad, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Deputatul AUR spune că i-ar propune lui Călin Georgescu să preia conducerea partidului și susține că acesta este „liderul suprem” al mișcării suveraniste.

M. Murad: Din ce am auzit și chiar mi-a zis personal, George Simion a avut întâlniri aproape zilnic cu domnul Georgescu. Eu, ca urmare, am zis: domnule, mi se pare foarte corect. Dacă așa stau lucrurile, hai să-l invităm pe domnul Georgescu să fie președintele partidului.

A. Alexandrescu: Domnul Georgescu a spus clar că nu vrea să aibă de-a face cu partidul (AUR - n.r.).

Muhammad Murad: „Iar domnul Georgescu o să fie președintele executiv.”

Anca Alexandrescu: „Păi, dar domnul Georgescu a spus clar că nu vrea să facă…”

M. Murad: Aș vrea să clarificăm un lucru. Noi vorbim despre unitatea românilor. Partidul vorbește despre faptul că noi toți trebuie să fim uniți. Dacă sunt două persoane care sunt lideri ai acestei mișcări suveraniste, fără să spun care este mai...

A. Alexandrescu: Aici dumneavoastră veniți și confirmați ceea ce spun susținătorii domnului Georgescu, că liderul mișcării suveraniste este unul singur, Călin Georgescu.

M. Murad: Nu că e unul singur. Liderul suprem, să zic.

dialog din emisiunea "Culisele Statului Paralel"/ Realitatea Plus.

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