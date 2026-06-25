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Politica· 2 min citire
Moment tensionat la Casa Albă! Trump acuză NATO că nu a sprijinit SUA împotriva Iranului
Donald Trump
În cadrul unei discuții cu presa desfășurate în Biroul Oval, liderul american a afirmat că multe dintre statele membre ale NATO nu și-au arătat susținerea față de Washington în perioada confruntărilor cu Teheranul.
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