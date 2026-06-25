Nicușor Dan vrea guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară: Aștept ca partidele să vină mâine cu soluții

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la finalul vizitei în Republica Polonă cu prilejul participării la Summitul Flancului Estic de la Gdansk, că vrea un guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară și a subliniat că ”aștept ca partidele să vină mâine cu soluții”.

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