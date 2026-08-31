România a atras 5 miliarde de euro pentru Transporturi prin PNRR. Câți kilometri de autostradă au fost finalizați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 19:24

România a finalizat peste 250 de kilometri de autostradă prin proiecte finanțate din PNRR, potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Transporturilor la închiderea programului.

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