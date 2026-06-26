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Politica· 1 min citire
Scandal uriaș în Ungaria! Șef din agenția guvernului Viktor Orbán, arestat în dosar de deturnare de zeci de milioane de euro
Viktor Orban
Cutremur în administrația culturală din Ungaria, după ce fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), instituție aflată în subordinea Guvernului Viktor Orbán, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri.
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