Politica· 1 min citire

Scandal uriaș în Ungaria! Șef din agenția guvernului Viktor Orbán, arestat în dosar de deturnare de zeci de milioane de euro

Viktor Orban

Viktor Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:34

Cutremur în administrația culturală din Ungaria, după ce fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), instituție aflată în subordinea Guvernului Viktor Orbán, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri.

Balazs Bus, fost vicepreședinte al NKA, este acuzat că ar fi fost implicat într-o schemă prin care s-ar fi distribuit ilegal sume uriașe de bani, inclusiv către proiecte culturale destinate comunităților maghiare din afara țării, inclusiv din Transilvania.

Potrivit informațiilor din anchetă, ar fi vorba despre peste 17 miliarde de forinți (aproximativ 48 de milioane de euro), distribuiți prin peste 1.000 de decizii de finanțare suspecte, începând din decembrie 2024.

Autoritățile au reținut în total șase persoane, printre care foști și actuali oficiali din cadrul NKA și ai structurilor de management cultural, dar și membri ai unui comitet de decizie.

Procurorii susțin că acuzațiile vizează deturnare de fonduri cu prejudicii semnificative, iar instanța a decis arestarea preventivă a suspecților, invocând riscul de influențare a anchetei, distrugere de probe sau fugă din țară.

Cazul este considerat unul dintre cele mai mari scandaluri recente din zona finanțărilor culturale din Ungaria și ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost gestionate fondurile publice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

viktor orbanscandal

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe