Sorin Grindeanu avertizează: România are nevoie de încă 10-12 miliarde de lei pentru funcționarea statului
Sorin Grindeanu
Liderul social-democrat a descris situația financiară a țării drept una dificilă și a invocat diferența dintre estimările de creștere economică incluse în buget și prognozele actuale.
România s-ar confrunta cu un deficit de finanțare de 10-12 miliarde de lei până la sfârșitul anului, iar valoarea lucrărilor executate și încă nefacturate ar ajunge la aproximativ 16 miliarde de lei, potrivit declarațiilor făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu: Statul ar mai avea nevoie de 10-12 miliarde de lei
Întrebat despre situația deficitului bugetar și despre criticile apărute în spațiul public, Sorin Grindeanu a susținut că România are nevoie de fonduri suplimentare pentru a asigura funcționarea instituțiilor și serviciilor publice până la finalul anului.
„Eu nu cred că greșesc când vă spun că în acest moment, situația financiară a României e una proastă.”, a declarat liderul PSD.
Acesta a indicat și existența unor lucrări executate, dar pentru care nu au fost emise încă facturi, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 16 miliarde de lei.
„Eu nu cred că greșesc când vă spun că există vreo 16 miliarde de lei din evaluările noastre, din lucrări executate și nefacturate. Nefacturate! Nu facturate și neplătite, pentru că acelea sunt prinse. Lucrări executate și nefacturate.”, a precizat Sorin Grindeanu.
Liderul social-democrat a făcut astfel o distincție între lucrările pentru care facturile au fost emise, dar nu au fost achitate, și cele pentru care facturarea nu a fost încă realizată.
Grindeanu critică prognozele economice incluse în buget
Un alt argument invocat de președintele PSD vizează evoluția economiei. Potrivit acestuia, bugetul a fost construit pe o estimare de creștere economică de 1,2%, în timp ce prognozele actuale ar indica o contracție de 0,7%.
Grindeanu a susținut că diferența dintre estimările inițiale și perspectivele economice actuale trebuie luată în calcul atunci când este evaluată situația finanțelor publice.
„Nu cred că nu știți că acest buget a fost construit pe creștere economică de 1,2 și se preconizează a fi scădere de 0,7. Astea sunt minciuni? Astea sunt povești? Ăștia sunt tactici? Asta este o realitate.”, a afirmat liderul PSD.
Acesta a declarat că și-ar dori ca economia să înregistreze o creștere, nu o scădere, însă a subliniat că evaluarea situației trebuie să țină cont de prognozele disponibile și de necesarul de finanțare al statului.
„M-aș bucura să avem creștere economică, nu scădere economică, dar prognozele sunt de minus 0,7.”, a spus Sorin Grindeanu.
Ce spune despre situația financiară a statului
În același context, președintele PSD a apreciat că este important ca situația financiară a țării să fie explicată transparent și ca responsabilitatea prezentării datelor să rămână la nivelul Ministerului Finanțelor.
Grindeanu a afirmat că își dorește clarificări privind necesarul de bani pentru funcționarea statului și situația lucrărilor executate, dar încă nefacturate.
„M-aș bucura să nu existe cele 16 miliarde lucrări executate și nefacturate. M-aș bucura să nu fie nevoie de încă 10 miliarde până la sfârșitul anului pentru funcționarea statului. Despre asta e vorba”, a declarat liderul social-democrat.
Acesta a mai susținut că prezentarea situației financiare trebuie să reflecte datele existente, nu să fie tratată ca o dispută politică.
Grindeanu, despre controalele Curții de Conturi
Întrebat dacă intenționează să solicite Curții de Conturi o analiză a situației financiare, Sorin Grindeanu a răspuns că instituția este independentă și își stabilește propriul program de control.
„Ei au controalele obișnuite. Eu nu pot să cer, e o instituție independentă, e o instituție care își face programul.”, a explicat acesta. Președintele PSD a adăugat că nu intră în atribuțiile sale, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, să stabilească activitatea de control a Curții de Conturi.
În schimb, Grindeanu a spus că le-a cerut colegilor din Guvern să centralizeze informațiile actualizate privind situația din ministerele pe care le coordonează.
„De aceea, eu am cerut, dacă vreți, sau le-am spus colegilor mei din Guvern să facă o imagine la zi în ministerele pe care le coordonează, ca să știm acolo unde suntem în acest moment”, a precizat liderul PSD.
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News