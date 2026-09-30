Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan: „România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”

Sorin Grindeanu a reacționat după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a acuzat PNL și USR că au prelungit criza politică și a cerut consultări rapide între partidele parlamentare pentru găsirea unei soluții.
„România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR”, a declarat Grindeanu, susținând că cele două formațiuni știau că nu pot forma majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului Mureșan.
PSD vrea o alternativă economică
Liderul social-democrat a cerut ca partidele să reia negocierile, în contextul în care România trebuie să pregătească rectificarea bugetară și bugetul pentru anul 2027.
Grindeanu a spus că PSD este pregătit să propună o alternativă la măsurile de austeritate aplicate până acum și a cerut un program economic susținut de toate forțele politice. Afirmațiile reprezintă poziția exprimată de liderul PSD după votul din Parlament.
„Toți ochii sunt pe noi”
Sorin Grindeanu a transmis că președintele Nicușor Dan ar trebui să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare.
„A venit momentul să stăm cu toții la masă, să găsim o soluție, până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a spus liderul PSD, invocând apropierea sezonului rece și necesitatea adoptării unor decizii bugetare.
Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233. Respingerea celei de-a doua propuneri de premier deschide noi scenarii politice, inclusiv cel al alegerilor anticipate, în condițiile prevăzute de Constituție.