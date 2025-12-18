Politica· 1 min citire

SURSE: Premierul Bolojan, atac dur la ministrul Predoiu. Ce pregătește șeful Guvernului

SURSE: Premierul Bolojan, atac dur la ministrul Predoiu. Ce pregătește șeful Guvernului

SURSE: Premierul Bolojan, atac dur la ministrul Predoiu. Ce pregătește șeful Guvernului

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 18 dec. 2025, 12:24

Este extrem de interesantă această abordare a premierului

Chiar în aceste momente are loc o ședință între liderii PNL. Conform unor surse, premierul Ilie Bolojan pregătește un atac la ministrul de interne, Cătălin Predoiu.

Sursele Realitatea PLUS vorbesc despre o întâlnire în derulare la Vila Lac, acolo unde s-a reunit Biroul Permanent al Partidului Național Liberal (PNL). Conform surselor citate, în cadrul întâlnirii Ilie Bolojan îl atacă pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Este extrem de interesantă această abordare a premierului, cel care conduce, totodată, PNL, în contextul în care recent Predoiu a fost decorat de americani. De asemenea, a avut o întâlnire cu șeful FBI.

Practic, în acest moment la nivel de conducere în statul român pare că Predoiu este singurul care mai are canal cu partenerii strategici.

Cu toate astea, Ilie Bolojan - cel care o sprijină și o protejează pe Diana Buzoianu - după ce am văzut că moțiunea simplă împotriva acesteia a trecut și, chiar și în aceste condiții, nu a revocat-o de la Ministerul Mediului. În schimb, îl atacă pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Totul a pornit după ce Predoiu a fost indicat responsabil în documentarul Recorder în care se vorbește despre problemele din Justiție.

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