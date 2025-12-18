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Politica· 1 min citire
SURSE: Premierul Bolojan, atac dur la ministrul Predoiu. Ce pregătește șeful Guvernului
SURSE: Premierul Bolojan, atac dur la ministrul Predoiu. Ce pregătește șeful Guvernului
Este extrem de interesantă această abordare a premierului
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