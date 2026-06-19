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Zi decisivă în PNL: Consiliul Național votează convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie

Zi decisivă în PNL

Zi decisivă în PNL

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

Consiliul Național Extraordinar al PNL se reunește vineri, în format online, pentru a aproba convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie și modificarea statutului partidului.

Ședința are loc într-un context extrem de tensionat, marcat de contestări în instanță, ancheta DNA care îl vizează pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, și intenția premierului desemnat Adrian Veștea de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.

Conducerea PNL a anunţat încă din 17 iunie că a decis convocarea Consiliului Naţional Extraordinar pentru 19 iunie, ora 17.00, în format online, şi că propune organizarea Congresului Extraordinar pentru 21 iunie. Obiectivul principal al Consiliului Naţional este de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru duminică, 21 iunie, la ora 12.00, la Romexpo.

Agenda Consiliului Naţional Extraordinar de astăzi, la care vor participa 800 delegaţi liberali, va include două componente principale, și anume: aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026 și aprobarea modificării statutului Partidului Naţional Liberal. Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie, vor fi invitaţi 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de delegaţi de drept şi 2.000 de delegaţi aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu. Agenda Congresului Extraordinar al PNL nu a fost încă stabilită, aceasta urmând a fi decisă în cadrul Consiliului de astăzi.

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