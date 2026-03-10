Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ
Teama de scăderea veniturilor îi face pe români să fie mai precauți
Românii intră în 2026 cu un comportament de consum mult mai prudent, pe fondul măsurilor de austeritate impuse de guvern și amplificate de incertidinea privind evoluția econom mondiale. Uns tiu realizat de o importantă companie de curierat arată că aproximativ 8 din 10 respondenți sunt mai atenți la preț atunci când fac cumpărături online, iar aproiape 60% spun că vor renunța la produsele non-esențiale.
1. Consum mai prudent și presiune pe bugetele gospodăriilor
Peste 58% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor lunare, semn că presiunea economică este resimțită tot mai puternic. Generația Z este cea mai afectată: peste 82% dintre tinerii sub 30 de ani anticipează costuri mai mari, comparativ cu aproximativ 60% dintre Millennials și Gen X, arată sondajul Cargus.
2. Renunțarea la produse neesențiale și orientarea spre promoții
Sondajul arată că 57,8% dintre respondenți vor elimina din coșul online produsele neesențiale, aproape 50% vor cumpăra mai des articole aflate la promoție, iar 40,6% vor cumpăra mai rar și mai calculat. Totodată, 25% încearcă să reducă achizițiile impulsive, iar 17,2% amână achizițiile mari.
3. Reduceri la tehnologie și fashion, creșteri la alimente și sănătate
Peste 54% dintre români spun că vor reduce cheltuielile pentru tehnologie și electrocasnice, iar aproape 39% vor tăia din bugetul pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. În schimb, 4 din 10 vor aloca mai mulți bani pentru alimente de bază și produse de igienă și sănătate.
4. Online-ul rămâne important, dar nu domină bugetele
Aproape jumătate dintre respondenți estimează că sub 25% din cumpărăturile lor din 2026 vor fi online, procent mai ridicat în rândul Baby Boomers și Gen X. Marketplace-urile rămân preferate de 61% dintre români, iar aproape 30% folosesc platforme internaționale precum Amazon, Temu sau AliExpress.
Promoțiile și programele de fidelizare câștigă teren: 55% apreciază reducerile pentru cumpărături viitoare, iar peste 51% preferă ofertele dedicate clienților fideli. Costul livrării rămâne un factor decisiv, mulți consumatori adăugând produse suplimentare pentru a beneficia de transport gratuit.
În ciuda presiunilor economice, cumpărăturile online sunt asociate în continuare cu confortul, însă prudența devine dominantă în deciziile de achiziție.
