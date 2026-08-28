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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai dureri de cap fără motiv aparent?
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru, explică de ce durerile de cap care apar fără un motiv aparent pot ascunde cauze neașteptate și când este momentul să mergi la medic.
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