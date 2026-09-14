Accident rutier pe DN22: Traficul blocat între localitățile Babadag și Baia

Publicat 14 sept. 2026, 07:45 Actualizat 14 sept. 2026, 08:14

O persoană a fost rănită în urma coliziunii dintre două autovehicule, iar circulația în județul Tulcea s-a desfășurat alternativ pe un singur fir.

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