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Accident rutier pe DN22: Traficul blocat între localitățile Babadag și Baia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat14 sept. 2026, 07:45
Actualizat14 sept. 2026, 08:14

O persoană a fost rănită în urma coliziunii dintre două autovehicule, iar circulația în județul Tulcea s-a desfășurat alternativ pe un singur fir.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat o serie de restricții de circulație în urma unor evenimente rutiere. Cel mai semnificativ incident a avut loc în județul Tulcea, unde traficul a fost oprit pe un sens de mers al drumului național DN 22.

Impactul dintre două autovehicule s-a produs la kilometrul 217+700 de metri, pe tronsonul cuprins între localitățile Babadag și Baia. În urma coliziunii, o persoană a fost rănită, echipajele medicale sosite la fața locului acordându-i primul ajutor. Circulația în zonă s-a desfășurat alternativ, pe un singur fir, polițiștii rutieri estimând reluarea în condiții normale a traficului după ora 07:00.

Recomandări pentru siguranța rutieră

Pe lângă accidentul din județul Tulcea, autoritățile au raportat și un incident pe DN 2C Slobozia-Buzău, în zona Smeeni, unde remorca unui autotren s-a răsturnat pe carosabil, fără a se înregistra victime. Pentru a preveni alte tragedii, polițiștii recomandă șoferilor să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să păstreze o distanță de siguranță între mașini și să evite manevrele riscante. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu folosească telefoanele mobile la volan, pentru a menține un nivel optim de vigilență.

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