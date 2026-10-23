Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, reținut pentru hărțuire sexuală

Publicat 23 oct. 2026, 17:11 Sursă news

Alexandru Toader, lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut în cadrul unei anchete pentru hărțuire sexuală a două studente. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe rețelele sociale, calificând situația drept un atac personal.

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