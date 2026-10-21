Angajații CFR Marfă nu și-au primit salariile de patru luni. Sindicaliștii cer intervenția urgentă a ministrului Transporturilor

Aproximativ 1.550 de angajați CFR Marfă așteaptă salariile restante. Sindicaliștii cer intervenția ministrului Transporturilor și deblocarea concedierilor colective.
Aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă se confruntă cu întârzieri majore la plata salariilor, unii dintre aceștia acumulând restanțe de până la patru luni. Sindicaliștii îi solicită noului ministru al Transporturilor să intervină de urgență pentru deblocarea situației și achitarea drepturilor salariale restante.
Problema a fost readusă în atenția publică în contextul schimbărilor de la conducerea Ministerului Transporturilor. Situația angajaților este complicată atât de lipsa veniturilor, cât și de incertitudinea privind viitorul companiei și procedurile de concediere colectivă.
Sindicatele CFR Marfă cer plata salariilor restante
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a solicitat intervenția ministrului Transporturilor, cerând identificarea unei soluții pentru plata integrală a drepturilor salariale ale angajaților CFR Marfă.
Reprezentanții sindicali susțin că au transmis în repetate rânduri solicitări către minister, însă nu au primit răspunsuri concrete și nici nu au fost convocați la discuții pentru rezolvarea problemelor.
Potrivit sindicaliștilor, aproximativ 1.550 de salariați sunt afectați de această situație, fiind nevoiți să își continue activitatea fără certitudinea că își vor primi banii pentru munca prestată.
Concedierile colective și plățile compensatorii, printre revendicări
Pe lângă achitarea salariilor restante, sindicatele cer deblocarea procedurilor administrative necesare pentru adoptarea deciziei privind concedierea colectivă.
Reprezentanții angajaților solicită și identificarea unui mecanism legal prin care persoanele disponibilizate să poată beneficia de plățile compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă și de legislația aplicabilă.
În acest context, sindicaliștii cer organizarea unei întâlniri urgente între Ministerul Transporturilor, conducerea CFR Marfă și organizațiile sindicale reprezentative. Scopul discuțiilor ar fi stabilirea unui calendar concret de măsuri, cu termene clare pentru soluționarea revendicărilor.
Angajații CFR Marfă, între salarii restante și incertitudine profesională
Sindicaliștii atrag atenția că salariații nu sunt responsabili pentru situația economică în care a ajuns compania și nu ar trebui să suporte singuri consecințele blocajelor administrative și financiare.
În lipsa unei soluții, angajații riscă să rămână fără venituri și fără o perspectivă clară asupra viitorului profesional. Sindicatele consideră că autoritățile trebuie să intervină pentru deblocarea procedurilor și pentru respectarea drepturilor salariale.
Reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane solicită un răspuns oficial din partea Ministerului Transporturilor și o întâlnire de urgență cu toate părțile implicate.
Până la identificarea unei soluții, plata salariilor restante și clarificarea situației contractelor de muncă rămân principalele revendicări ale angajaților CFR Marfă.