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„Apa nu iartă!” Pericolele care pot fi fatale chiar și pentru cei care știu să înoate: avertismentul IGSU
Pericol scăldat/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 09:55
SursăRealitatea.Net
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) transmite un nou avertisment pentru persoanele care aleg să-și petreacă timpul în apropierea râurilor, lacurilor și a altor zone de scăldat. Pompierii atrag atenția că adâncimea, curenții, diferențele de temperatură și obstacolele ascunse pot transforma o zi de relaxare într-o tragedie, chiar și pentru cei care știu să înoate.
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