Atenție ce postezi pe internet. Femeie din Galați trimisă în judecată pentru o recenzie negativă pe Facebook

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 09:23

O clientă din Galați a ajuns în instanță după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje în care critica un salon de înfrumusețare. Nemulțumirea femeii ar fi pornit de la un serviciu de vopsire a părului, însă conflictul a escaladat ulterior în mediul online.

Distribuie articolul