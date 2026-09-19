Advertising
Social· 2 min citire
Atenție ce postezi pe internet. Femeie din Galați trimisă în judecată pentru o recenzie negativă pe Facebook
Facebook pe telefon
O clientă din Galați a ajuns în instanță după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje în care critica un salon de înfrumusețare. Nemulțumirea femeii ar fi pornit de la un serviciu de vopsire a părului, însă conflictul a escaladat ulterior în mediul online.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:12Vreme instabilă sâmbătă, 19 septembrie: averse, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe zone, dar temperaturi de până la 32°C
- 20:48Litoralul românesc, plin și în septembrie. Mamaia și Eforie Nord, cele mai căutate stațiuni
- 20:14Miza reală a alegerilor din Rusia: ce încearcă Putin să obțină prin noul scrutin parlamentar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News