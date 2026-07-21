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Bani de la stat pentru performanță. Ce sume ar putea primi elevii care au luat media 10 la examenele naționale

Examene naționale

Examene naționale

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat21 iul. 2026, 13:46
SursăRealitatea.net

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026 ar putea primi premii în bani de la stat. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente de până la 5.000 de lei.

Câți bani ar putea primi elevii cu media 10

Potrivit proiectului, fiecare absolvent de clasa a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională ar urma să primească 2.000 de lei. Absolvenții de liceu cu media generală 10 la Bacalaureat ar putea primi câte 5.000 de lei.

Premiul pentru Bacalaureat ar urma să fie acordat atât elevilor care au susținut examenul în sesiunea din iunie 2026, cât și celor din sesiunea specială și de la Bacalaureatul german.

93 de elevi au luat media 10 la Bacalaureat

În vara acestui an, 93 de absolvenți de liceu au obținut media maximă la Bacalaureat. Dintre aceștia, 70 au luat media 10 în sesiunea din iunie, unul în sesiunea specială, iar 22 la examenul de Bacalaureat german.

La Evaluarea Națională, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10. Proiectul se află deocamdată în consultare publică și trebuie aprobat de Guvern înainte ca premiile să fie acordate.

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